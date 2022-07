Bundesliga: "Höhlköpfe"! Werder Bremen legt sich mit der FPÖ an

Werder Bremen legt sich während des Trainingslagers in Österreich mit der rechtspopulistischen FPÖ an. Diese reagiert nun und verschießt verbale Giftpfeile.

Die Bremer, die sich seit Jahren öffentlich gegen Rechtsextremismus positionieren, reagierten via Twitter auf die Tatsache, dass die FPÖ am Samstag in unmittelbarer Nähe des Trainingsplatzes in Zell am Ziller einen Aktionstag veranstaltete.