WM in Budapest: China gewinnt auch 13. Wassersprung-Gold

Chinas Wasserspringer haben ihre Dominanz eindrucksvoll bestätigt und bei der WM in Budapest alle 13 Titel gewonnen.

Yang Jian sicherte sich zum Abschluss am Sonntag in der Duna Arena mit 515,55 Punkten Gold im Turm-Finale. Silber ging an den 15-jährigen Japaner Rikuto Tamai vor dem zweiten Chinesen Yang Hao.