Formel 1: Historischer Erfolg für Mick Schumacher! Erste Punkte in Silverstone

Mick Schumacher holte als Achter in Silverstone erstmals Punkte in der Formel 1 © Imago

Mick Schumacher fährt beim GP von Silverstone zum ersten Mal in der Formel 1 in die Punkte. Zum Schluss liefert er sich sogar ein packendes Duell mit Weltmeister Max Verstappen.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher sicherte sich auf Platz acht beim Formel-1-Rennen in Silverstone im 31. Anlauf zum ersten Mal in seiner Karriere Punkte in der Königsklasse des Motorsports. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)