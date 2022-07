Formel 1: Carlos Sainz siegt in Silverstone - Sergio Pérez, Lewis Hamilton dahinter - Max Verstappen abgeschlagen

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich. Mit Ferrari in Silverstone zu gewinnen, ist ein besonderer Tag. Lewis war auch dran, aber wir haben gewonnen. Ich hatte Probleme mit der Balance, Max hat uns Druck gemacht. Das Safety-Car hat mir die Gelegenheit gegeben, wieder ranzukommen“, erklärte Sainz unmittelbar nach dem Rennen.

Verstappen mit Problemen

Der 27-Jährige war als Pole-Setter ins Rennen gegangen, verlor den Platz beim Start aber zunächst an Max Verstappen. Nach einem Neustart wegen eines schweren Crashs konnte der Spanier Rang eins dann halten.

Verstappen wiederum hatte Probleme an seinem Auto, rettete sich aber noch in die Punkte. Der Niederländer landete auf Platz sieben. Sainz-Teamkollege Charles Leclerc fuhr auf den vierten Rang. Fernando Alonso wurde Fünfter.

„Ich muss dem Publikum danken, das war die größte Show, das sieht man sonst nirgends in der Welt. Heute habe alles ich alles gegeben - Ferrari war am Ende zu schnell für uns“, sagte Hamilton nach seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone.