Tennis: Roger Federer spricht über Wimbledon-Traum: "Ich vermisse es"

Maestro Roger Federer will noch einmal in sein „Wohnzimmer“ zurückkehren. Der Schweizer verfolgt einen klaren Wunsch.

Maestro Roger Federer hat zumindest noch einen großen Wunsch. „Ich will noch einmal in Wimbledon spielen“, sagte der achtmalige Turniersieger am Sonntag im Rahmen der Jubiläumsfeier anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Centre Courts im Tennis-Mekka an der Londoner Church Road.