UFC: „Liebe es nicht mehr“ - Trauriger Abgang von Rekord-Star Donald Cerrone

Nach seinem Karriereende in der UFC will Donald Cerrone überraschenderweise einen ganz anderen Weg einschlagen. Außerdem verrät der „Cowboy“, wieso das sein letzter Kampf war.

Cerrone verlor bei UFC 276 in der Nacht zum Sonntag durch Aufgabe gegen Jim Miller, mit dem er sich bislang Platz 1 im Ranking der meisten UFC-Siege geteilt hatte (je 23), für den 39-Jahre alten Weltergewichtler war es die sechste Pleite in den vergangenen sieben Kämpfen.

Donald Cerrone: Rücktritt eines Unvollendeten

Der Mann mit dem charakteristischen Cowboyhut möchte sich nun dem Schauspiel widmen: „Ich will jetzt ein Filmstar sein, Baby. Also ist es Zeit, sich zu verabschieden“, sagte der Ex-Kickboxer aus Denver, der in den vergangenen Jahren bereits einige kleine Film- und Serienrollen hatte.