Platz Zwei: Hellmuth verpasst 17. Bracelet

So häufig Phil Hellmuth auch von seinen Kollegen belächelt wird, der WSOP-Bracelets Rekordhalter (16 Siege) war in „Event #65: $3.000 Freezeout No-Limit Holdem“ wieder in seinem Element. 1359 Spieler registrierten sich für das Turnier, am Ende ging es nur noch um die Frage, ob der für seine Rüpeleien bekannte Hellmuth sich sein 17. Bracelet würde sichern können.