Wimbledon: "Tyrann" - Tsitsipas beschimpft Kyrgios nach Skandal-Match

In Wimbledon kommt es beim Match zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas wiederholt zu Auseinandersetzungen. Nach der Partie macht der Grieche deutlich, was er von „Tyrann“ Kyrgios hält.

Am Samstagabend kam es in Wimbledon zum Aufeinandertreffen zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas. Nach einem Match voller Theater stand der Australier Kyrgios am Ende als Sieger fest.