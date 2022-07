UEFA ergreift Maßnahmen zur Bekämpfung von Online-Missbrauch

Wie die Europäische Fußball-Union am Sonntag bekannt gab, soll die Kampagne „Real Scars“ die verheerenden Auswirkungen von Online-Missbrauch auf Fußballerinnen, Trainer und Funktionäre in den sozialen Medien aufzeigen und sie darüber aufklären, wie sie sich am besten dagegen wehren können.