Formel 1: Mick Schumacher bekommt Lob von Günther Steiner - trotz Quali-Ärger

„Er hat sich deutlich verbessert. Er muss jetzt einfach über diese Hürde der ersten Punkte kommen. Er weiß, dass er es kann“, sagte der Rennleiter von Haas, der Schumacher in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich unter Druck gesetzt hatte . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Ob es nun in Silverstone zu den heiß ersehenten ersten Punkten von Schumacher in der Formel 1 reicht, ist fraglich. Nach Problemen im Qualifying wurde der Youngster nur 19.

Schumacher unterliefen in der laufenden Saison schon mehrere Fehler, die zu teuren Kollisionen geführt hatten. Probleme am Auto sorgten aber auch immer wieder für Rückschläge. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Zuletzt in Kanada, als er aussichtsreich an Position acht ausschied: „Er hat in Montréal im Rennen gezeigt, dass er da ist. Er hat das Selbstbewusstsein. Er muss jetzt einfach die Punkte holen, um zu beweisen, dass es machbar ist“, sagte Steiner.