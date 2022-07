Wimbledon: Tatjana Maria erreicht Achtelfinale und nervt Gegnerinnen mit besonderem Schlag

Tatjana Maria ist Mutter von zwei Töchtern und eine extrem gute Rasenspielerin. In Wimbledon steht sie erstmals in ihrer Karriere im Achtelfinale - und nervt die Gegnerinnen mit einem besonderen Schlag.

In der Kinderbetreuung drüben im Aorangi Park, kaum eine verunglückte Topspin-Vorhand entfernt vom Gewusel in Wimbledon, dürfte der Jubel groß gewesen sein.

Zumindest bei Charlotte, denn die ist mit ihren acht Jahren schon eine echte Tennisexpertin und der größte Fan ihrer Mama Tatjana. Die heißt mit Nachnamen Maria und überrascht in diesen Tagen die gesamte Tenniswelt.

Nur 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Cecilia schaffte sie bislang Einzigartiges in ihrer Karriere. Durch das 6:3, 7:5 gegen die Weltranglistenfünfte Maria Sakkari aus Griechenland folgte Maria Wimbledondebütantin Jule Niemeier ins Achtelfinale, zum ersten Mal überhaupt steht sie bei einem Grand-Slam-Turnier in dieser Runde (Wimbledon-Achtelfinale: Tatjana Maria vs. Jelena Ostapenko ab 14 Uhr im LIVETICKER).