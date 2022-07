Robert Lewandowski: Barca-Boss mit heikler Danksagung an wechselwilligen FC-Bayern-Star

„Robert Lewandowski ist ein Spieler des FC Bayern und ich ziehe es vor, die Situation ruhig zu halten“, sagte der Präsident des spanischen Topklubs am Rande einer Zeremonie zu Ehren der verstorbenen Vereinslegende Johan Cruyff am Samstag, nur um dann hinzuzufügen: „Wir sind wirklich glücklich, dass er sich Barca anschließen will.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Lewandowski-Bekenntnis an Xavi?

Ein Angebot in dieser Höhe hat der FCB nach Informationen von SPORT1 aber bereits abgelehnt - Laportas Worte zu dem Thema sind also ein weiterer Aspekt des Pokerspiels. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Am Sonntag enthüllte die Sportzeitung As einige Details zu der kurzen Unterhaltung, die in einem berühmten Restaurant auf der Mittelmeer-Insel stattgefunden haben soll. Demnach sollen der Stürmer und der Coach unter anderem über ihre Familien und den Urlaub gesprochen haben. Aber: Bei der Verabschiedung habe Lewandowski Xavi klar gemacht, dass er sich in Barcelona sieht.