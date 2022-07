Drama bei CHIO: Eines der besten Vielseitigkeits-Pferde der Welt muss eingeschläfert werden

Rosalind Canter und der Hengst Allstar in Aachen © Imago

Ein totes Pferd als trauriger Tiefpunkt. Beim CHIO in Aachen durchlebt der Sport seine dunklen Facetten.

Isabell Werth war auf dem Weg zum Sieg, Michael Jung hatte den vermeintlich schon in der Tasche, doch am Ende standen die beiden Topstars der deutschen Reiterei mit leeren Händen da.

Der 17-jährige Hengst der britischen Weltmeisterin Rosalind Canter erlitt im Gelände eine so schwere Verletzung am linken Vorderbein, dass er in einer Aachener Tierklinik eingeschläfert wurde.