Tour de France 2022: Das bringt die 3: Etappe - Finale in Dänemark

Am Freitag startete das legendäre Straßenrad-Rennen in die 109. Ausgabe. Der Startschuss fiel mit einem 13,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren durch Kopenhagen.

Sprinter hoffen beim dänischen Finale

Vor dem ersten Ruhetag - am Dienstag geht es 900 Kilometer entfernt in Dünkirchen weiter - dürften die Sprinter wieder in den Mittelpunkt rücken. Die stramm südwärts führende Strecke ist weniger windanfällig als am Vortag, die drei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie sind zu vernachlässigen.