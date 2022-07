WWE: Liv Morgan schockt bei Money in the Bank Ronda Rousey

Liv Morgan entthronte bei WWE Money in the Bank Ronda Rousey © WWE

UFC-Hall-of-Famerin Ronda Rousey verliert bei WWE Money in the Bank überraschend ihren Damentitel. Die aufstrebende Liv Morgan vollendet ein Märchen.

Dicke Überraschung bei WWE Money in the Bank: Der aufstrebende Publikumsliebling Liv Morgan hat Kampfsport-Superstar Ronda Rousey als Champion entthront!

Morgan schwang sich zur Siegerin des titelgebenden Leitermatches auf, in dem ein Titelmatch zu jedem beliebigen Zeitraum des Jahres auf dem Spiel stand - und löste es dann nach Rouseys Titelverteidigung gegen Bret-Hart-Nichte Natalya gleich ein. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Die 28 Jahre alte Morgan ist damit SmackDown-Damenchampion, hat nach langem Warten ihren ersten Titel bei WWE überhaupt geholt - und ist nach Becky Lynch und Charlotte Flair erst die dritte Frau, die der UFC Hall of Famerin Rousey bei WWE eine Niederlage zufügen durfte.

Liv Morgan nutzt Verletzung von Ronda Rousey

Rousey besiegte Natalya zwar mit ihrem Armbar, humpelte aber, weil sie vorher in den von Natalyas Onkel berühmt gemachten Sharpshooter-Griff geraten war.

Morgan nutzte das aus und übertölpelte Rousey in knapp einer Minute: Rousey versuchte zwar noch, mit einem Ankle Lock einen schnellen Sieg herbeizuführen, nach einem Tritt gegen Rouseys verletztes Bein und einem Einroller triumphierte jedoch Morgan.

Morgan vollendet bei WWE Money in the Bank ein Märchen

Die aus New Jersey stammende Morgan (bürgerlich: Gionna Jene Daddio) vollendete mit ihrem Sieg eine märchenhafte Story.

Die in schwierigen Verhältnissen aufgewachsene Tochter einer alleinerziehenden Mutter von sechs Kindern - Morgan Vater starb früh - ist ein WWE-Fan seit Kindesbeinen.

Die frühere Cheerleaderin und Bedienung in einem Hooters-Restaurant eiferte ihrem Idol Lita erfolgreich nach und unterschrieb 2014 einen WWE-Vertrag. Schritt für Schritt entwickelte sie sich seitdem zu einem der besten und beliebtesten Eigengewächse der Liga.

Auch beim MITB-Match der Männer siegte am Ende ein Jungstar: der zuvor noch als US-Champion von Bobby Lashley entthronte und dann kurzfristig dem Leiterkampf hinzugefügte Austin Theory.

Die Ergebnisse von WWE Money in the Bank 2022:

Money in the Bank Ladder Match: Liv Morgan besiegt Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Lacey Evans, Raquel Rodriguez, Shotzi

WWE United States Title Match: Bobby Lashley besiegt Theory (c) - TITELWECHSEL!

RAW Women‘s Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Carmella

WWE RAW / SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The Street Profits