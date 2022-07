Tour de France 2022: Mit platten Reifen ins Ziel! Favorit Pogacar kurios

Es war der erwartet harte Auftakt in die Tour de France.

Auf der zweiten Etappe, die wie schon der Auftakt in Dänemark stattfand, gab es gleich mehrere Stürze . Dabei erwischte es auch einige Top-Fahrer wie Rigoberto Uran und den Träger des Gelben Trikots, Yves Lampaerts.

Einige Minuten später trudelte dann auch der große Favorit Tadej Pogacar ein. Er war zwar nicht direkt in den Unfall verwickelt, musste aber aufgrund der engen Straße zunächst warten - oder doch nicht?

Warum hatte Pogacar einen platten Reifen?

Offenbar war er im Chaos rund um den Sturz in die Streckenabsperrung gedrängt worden und hatte sich dort die Reifen beschädigt.

Darauf werden die zahlreichen Fans an der Strecke auch in den kommenden Tagen und Wochen hoffen. Dann wird der 25-Jährige aber wieder mit voll aufgepumpten Reifen an den Start gehen.