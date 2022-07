BVB: Fixpunkt oder Edeljoker - was passiert mit Mats Hummels?

Wer geht noch? So stellt sich der BVB auf

Bei Borussia Dortmund sind Niklas Süle und Nico Schlotterbeck im Anflug. Was passiert mit Mats Hummels? Wird der Weltmeister von 2014 zum Edeljoker oder gar zum Fixpunkt eines neuen Bollwerks?

Mats Hummels hat einen kleinen Vorsprung. Beim Trainingsauftakt des BVB betrat der 33-Jährige schon etwas symbolträchtig als erster Spieler den Rasen - während Dortmunds neue Abwehrrecken Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nach ihren Einsätzen im DFB-Team in der Nations League noch ein paar Tage Sonderurlaub genießen.

„Ich gehe fit wie selten in die Saison“, sagte Hummels: „Ich habe mir natürlich viel vorgenommen, weil ich nicht zufrieden war mit meiner letzten Saison.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Doch schon bald wird sich die Frage stellen: Ist für Hummels noch Platz in der Borussen-Abwehr, die in der vergangenen Saison mit 52 Gegentoren nur einen Treffer weniger kassierte als Absteiger Arminia Bielefeld? Wird der Weltmeister von 2014 zum Edeljoker? Oder baut Trainer Edin Terzic sein System um, setzt auf eine Dreierkette mit Hummels im Zentrum sowie Süle und Schlotterbeck als dessen Nebenleute? (NEWS: So sieht Hummels die BVB-Transfers)