Russland und Belarus weiter ausgeschlossen

Russische und belarussische Vereine bleiben auch in der kommenden Saison in den Tischtennis-Europacups ausgeschlossen.

Trotz der juristischen Hängepartie um das Russland-Urteil und die Absetzung von Borussia Düsseldorf als Champions-League-Sieger bleiben in der kommenden Saison des Tischtennis-Europacups russische und belarussische Vereine wegen des Angriffskriegs ihrer Länder gegen Ukraine ausgeschlossen. Der Europa-Verband ETTU gab die Entscheidung seines Exekutivkomitees für die Champions-League- und anderen Klub-Wettbewerbe unter seiner Regie am Samstag bekannt.

Ahlert, in Personalunion Vizepräsidentin des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), spielte damit auf eine Klage mehrerer russischer Verbände gegen den Ausschluss ihrer Aktiven und Vereine von internationalen Wettbewerben und Meisterschaften beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne an. In diesen Verfahren werden erste Entscheidungen frühestens für August oder September erwartet.