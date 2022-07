Wimbledon 2022: Kyrgios gewinnt Hassgipfel gegen Tsitsipas! "Muss disqualifiziert werden"

In der dritten Runde von Wimbledon sorgt Nick Kyrgios mal wieder für Aufsehen. Beim Sieg über Stefanos Tsitsipas verlangt er dessen vorzeitigen Ausschluss.

In einem spektakulären Wimbledonmatch zweier in tiefer Abneigung verbundener Spieler setzte sich Kyrgios mit 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) durch und zog am Samstagabend ins Achtelfinale ein.