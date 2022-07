Transfermarkt: Fix! Gladbach holt Ex-Schalker Itakura

Farke tritt Gladbach-Job an: "Vielleicht die 1D-Lösung"

Ko Itakura bleibt in Deutschland. Der Japaner spielt künftig für Borussia Mönchengladbach.

Der 25-Jährige wechselt vom englischen Meister Manchester City zu den Fohlen und erhält einen Vertrag bis 2026. Bereits am Freitag hatte SPORT1 berichtet , dass Itakura den Medizincheck erfolgreich bestanden und den Vertrag unterschrieben habe. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Virkus freut sich auf Itakura

In der vergangenen Saison war er an Schalke 04 in der zweiten Liga ausgeliehen gewesen. Die Ablösesumme soll liegt bei rund vier Millionen Euro.