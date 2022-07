Formel 1: Verstappen und Hamilton reagieren auf Buhrufe - Sainz über Pole

Debakel für Deutsche

... über das Qualifying: „Ich bedanke mich beim Publikum. Es war eine gute Runde. Ich hatte einige Probleme mit dem stehenden Wasser. Am Ende dachte ich, ich fahre eine Runde, die nichts Besonderes ist, aber dann war es die Pole. Das hat mich überrascht. Wir hatten das ganze Wochenende die Pace. Wir sind in der Lage, diese Position zu halten. Charles (Charles Leclerc; Anm. d. Red. ) und Max (Max Verstappen; Anm. d. Red. ) werden Druck ausüben, aber ich werde alles versuchen, die Position zu halten.“

... über die Buhrufe: „Wer buhen will, der soll buhen. Vielleicht mögen mich hier ein paar Leute nicht, aber das ist schon in Ordnung. Da hat halt jeder seine eigene Meinung. Und mir ist das egal.“

Hamilton: „Das Buhen braucht es nicht“

... über die Buhrufe: „Wir sind besser als das. Ich würde sagen, das Buhen braucht es nicht. Wir haben doch so tolle und auch so sportliche Fans. Sie fühlen Emotionen, Höhen und Tiefen. Aber das Buhen kann ich definitiv nicht gutheißen. Das sollten wir nicht tun.“

Schumacher: „Ein kleiner Fehler“

... über das frühe Ausscheiden bei Sky: „Wir hatten nicht dieselben Probleme wie in Kanada. Aber dass wir so früh raus sind, ist natürlich sehr bitter. Ich bin natürlich enttäuscht. Heute waren wir einfach zu langsam, und das ist schade. Wir hatten Hoffnung, was die neuen Teile angeht, aber das zeigt sich noch nicht. Wir haben hier nicht den Speed, auch im Trockenen sind wir nicht geflogen. Wir schauen, ob wir den Unterschied machen können. Natürlich wird es schwer, wenn man so weit hinten steht.“