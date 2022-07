Kickboxen: Marie Lang verliert letzten Kampf ihrer Karriere

Im letzten Kampf ihrer so erfolgreichen Laufbahn verlor die 35-Jährige im Zirkus Krone in München gegen die kurzfristig eingesprungene Belgierin Kelly Danioko nach Punkten und kassierte damit erst die zweite Niederlage im 39. Duell.

Kickboxerin Marie Lang stolz auf erfolgreiche Karriere

„Ich lasse mir durch diese Niederlage nicht kaputtmachen, was ich in den letzten Jahren erreicht habe“, betonte Lang daher auch nach dem Kampf beim Bayerischen Rundfunk: „Es ist für mich jetzt einfach auch okay zu sagen, ich höre auf - egal, ob Sieg oder Niederlage.“