Ronaldinho bedankt sich bei Kai Havertz! Barca-Legende antwortet auf Tweet des DFB-Stars

Kai Havertz verrät, dass Ronaldinho sein Idol in der Jugend gewesen sei. Als der Brasilianer das mitbekommt, reagiert er.

Kein Geringerer als Ronaldinho hat sich auf Twitter beim DFB-Star bedankt: „Thanks my friend“ schrieb der Brasilianer unter einen Tweet des Deutschen, auf dem Havertz ein altes Trikot mit der legendären Nummer 10 des 42-Jährigen aus Barcelona-Zeiten präsentierte.

Zuvor wurde der Chelsea-Star in einer Fragerunde auf Instagram und Twitter von einem User gefragt, wer sein Vorbild in der Jugend gewesen sei. Havertz antwortete entschlossen „Ronaldinho!“.

Ronaldinho veranstaltete zuletzt mit Roberto Carlos ein Benefizspiel, bei unter anderem Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies und der ehemalige deutsche Nationalspieler Kevin Kuranyi aufliefen. Nach seiner insgesamt 171 Tage andauernden Haft 2020 in einem Gefängnis in Paraguay will sich der zweimalige Weltfußballer nun wieder auf seine Familie und sein Hobby, den Fußball, fokussieren.