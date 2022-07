Wimbledon 2022: Mega-Serie von Swiatek gebrochen

In der dritten Runde in Wimbledon ist die Polin Iga Swiatek überraschenderweise ausgeschieden. Damit endet die unglaubliche Serie von der French-Open-Siegerin.

Sie verlor in der dritten in Wimbledon und muss somit unerwartet früh die Segel streichen. Die Nummer eins der Welt verlor mit 4:6 und 2:6 überraschend glatt gegen die Französin Alize Cornet.

Damit endet auch die eindrucksvolle Siegesserie der 21-Jährigen. Sie hatte zuvor 37 Partie in Folge gewonnen und somit unter anderem die French Open gewonnen.

Cornet trifft nun im Achtelfinale auf Ajla Tomljanović, die mit 2:6, 6:4 und 6:3 gegen Barbara Krejčíková gewonnen hat. Damit stellt sie ihr bisher bestes Ergebnis in London an. 2014 hatte sie dabei ebenfalls in der dritten Runde die topgesetzte Spielerin, damals Serena Williams, geschlagen.