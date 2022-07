Wimbledon: Mitfavoritin Gauff verliert in der dritten Runde

French-Open-Finalistin Coco Gauff ist in Wimbledon bereits in der dritten Runde ausgeschieden.

French-Open-Finalistin Coco Gauff ist in Wimbledon bereits ausgeschieden. Die 18-Jährige aus den USA verlor in der dritten Runde auf dem Centre Court gegen ihre Landsfrau Amanda Anisimova (20) 7:6 (7:4), 2:6, 1:6.

Gauff galt nach ihren Erfolgen in Paris als Mitfavoritin, im All England Club hatte sie schon zweimal (2019 und 2021) das Achtelfinale erreicht.

Anisimova nun gegen Williams-Bezwingerin

Dort steht nun Anisimova, so wie in diesem Jahr bereits bei den Australian Open und in Roland Garros. Für ihren ersten Einzug in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers müsste sie Harmony Tan bezwingen.