Formel 1: Sebastian Vettel und Mick Schumacher mit Quali-Debakel in Silverstone

Sebastian Vettel musste im Qualifying in Silverstone schon in Q1 die Segel streichen © Imago

Sebastian Vettel und Mick Schumacher scheitern beim Qualifying der Formel 1 in Silverstone schon in Q1. Auch für ihre Teamkollegen läuft es nicht besser.

Sebastian Vettel im Aston Martin als 18. und Mick Schumacher im Haas als 19. scheiterten beide bereits in Q1 und brauchen im Rennen am Sonntag eine Aufholjagd, um überhaupt eine Aussicht auf Punkte zu haben. (Formel 1: GP von Großbritannien, Rennen am So. ab 16 Uhr im LIVETICKER)