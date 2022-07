7er-Rugby-EM: Deutschland ungeschlagen ins Halbfinale

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft der Männer ist beim zweiten EM-Turnier ungeschlagen ins Halbfinale eingezogen. Die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) gewann am Samstag in Krakau Spiel drei gegen Belgien 12:10, dem folgte ein 14:7 gegen Frankreich.

Deutschland hat zweiten EM-Turnier-Sieg im Blick

Das Team von Bundestrainer Clemens von Grumbkow trifft als Sieger der Gruppe A damit am Sonntag in der Vorschlussrunde auf den Zweiten der B-Staffel, Portugal. Das zweite Halbfinale bestreiten Frankreich und Spanien. Beim ersten von zwei EM-Turnieren hatte sich die deutsche Mannschaft in Lissabon im Finale gegen Spanien den Sieg gesichert.