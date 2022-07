Torquator Tasso wieder da: Souveräner Sieg im Hansa-Preis

Deutschlands bestes Galopprennpferd hat sich am Samstag in Hamburg mit einer beeindruckenden Leistung zurückgemeldet.

Starke Reaktion nach Debakel in Baden-Baden

Der "Galopper des Jahres", den Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr für das ostwestfälische Gestüt Auenquelle trainiert, war bei seinem ersten Start in dieser Saison vor einigen Wochen in Baden-Baden im "Grand Prix" des dortigen Frühjahrsmeetings ziemlich untergegangen.

„In Hamburg werden wir einen ganz anderen Torquator Tasso sehen“, hatte sein Trainer bereits angekündigt und das zeigte das Pferd dann auch. In der Zielgeraden des über 2400 Meter führenden Rennens löste sich der Vorjahressieger im Prix de l´Arc de Triomphe, dem wichtigsten Galopprennen der Welt, auf wachsenden Vorsprung von der Konkurrenz. Mitfavorit Alter Adler, der in Baden-Baden noch gewannen hatte, war diesmal bei für ihn kaum passendem Rennverlauf nur Fünfter.

Torquator Tasso wird jetzt in den King George VI and Queen Elizabeth Stakes am 23. Juli auf der königlichen Bahn im englischen Ascot antreten. "Es kommt doch nichts anderes in Frage", sagte Besitzer Peter-Michael Endres, "anschließend geht es nach Baden-Baden zum Großen Preis und dann steht die Titelverteidigung in Paris an."