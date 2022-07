Transfermarkt: Neuer Klub für Ex-BVB-Flop! Emre Mor unterschreibt bei Fenerbahce Istanbul

Der 24-Jährige wechselt zu Fenerbahce Istanbul. Wie der Klub von Mesut Özil am Samstag mitteilte, habe der einstige Dortmunder einen Dreijahresvertrag bis 2025 unterschrieben.

Mor galt in seiner Jugend als Riesentalent, konnte den Vorschusslorbeeren aber nie ansatzweise gerecht werden. In Dortmund blieb er nur ein Jahr, wechselte von dort für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo, wo ihm allerdings ebenfalls nie der Durchbruch gelang. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Zuletzt lief es in der Türkei wieder besser. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 26 Ligaspielen 5 Tore und gab 3 Vorlagen.