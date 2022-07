Bundesliga: Die erfolgreichsten Sturmduos mit Dzeko und Grafite, Elber und Pizarro sowie Klasnic und Ailton

Die beiden Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und Werder Bremen bringen zwei neue Sturmduos in die Liga. Mit einer sehr treffsicheren Saison können sie sich in eine Riege mit unter anderem Grafite, Pizarro und Raúl einreihen.

Die Bundesliga gewinnt in der kommenden Saison an einigen Attraktionen dazu!

Denn für alle Liebhaber von Doppelspitzen kommen zwei neue Sturmduos in die Liga. Sowohl der FC Schalke als auch Werder Bremen agieren jeweils mit zwei Angreifern in vorderster Front. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Marius Bülter und Simon Terrode haben die Königsblauen nach einem Jahr Abstinenz zurück in die Bundesliga geschossen. Dabei haben die beiden zusammen 40 Tore erzielt. In der kommenden Saison hat ihr neuer Trainer Frank Kramer zudem noch eine weitere Option. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bundesliga: Sturmduos werden weniger

Edin Dzeko & Grafite

Unvergessen ist das Tor mit der Hacke von Grafite gegen den FC Bayern. Der Brasilianer setzte zum Solo-Lauf durch die Bayern-Abwehr an und ließ dabei Andreas Ottl, Christian Lell sowie Torwart Michael Rensing aussteigen.

Im Anschluss daran stand der Stürmer mit dem Rücken zum Tor und benutzte seine Hacke, um den Ball in die linke Ecke kullern zu lassen. Mit dem Treffer führte Grafite die gesamte Hintermannschaft des Rekordmeisters vor und Wolfsburg gewann die Partie mit 5:1.

Raúl & Klaas-Jan Huntelaar

Über zwei Jahre hinweg waren die beiden Angreifer ein gefürchtetes Sturmduo. Nachdem sie in der ersten Saison zusammen „nur“ 21 Treffer erzielt hatten, legten Raúl und Huntelaar in der Spielzeit 2011/12 so richtig los.