Luka Modric verteidigt kontroverse Mbappé-Aktion - Real-Star wollte nur einen Wunsch erfüllen

Mbappé goes NFL! PSG-Superstar zeigt seine Football-Skills

Luka Modric erklärt seinen kontroversen Trikottausch mit Kylian Mbappé in der Nations League. Er bereut die Aktion nicht, denn er wollte nur einem Kind einen Wunsch erfüllen.

Superstar Luka Modric hat seinen umstrittenen Trikottausch mit Kylian Mbappé in der Nations League verteidigt.

„Was soll ich denn bereuen?“, fragte Modric nun in einem Interview mit Sportske auf eine entsprechende Nachfrage zu dem kontroversen Trikottausch. Alles, was in der Presse über die kurze Interaktion mit Mbappé zu lesen gewesen sei, habe ihn belustigt. Der spanische Journalist Josep Pedrerol hatte davon gesprochen, das Modric den Fußballer-Code gebrochen habe.