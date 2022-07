Formel 1: Polizei warnt vor lebensgefährlicher Protestaktion bei Silverstone-Rennen

Vor dem Formel-1-Rennen in Silverstone äußert die ansässige Polizei Sicherheitsbedenken. Grund ist eine offenbar geplante Protestaktion.

Die ansässige Polizei hat vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone eine eindringliche Warnung ausgesprochen.

Wie die Behörden aus Northamptonshire am Freitag mitteilten, gebe es konkrete Hinweise auf eine geplante Aktion von Aktivisten, die das Formel-1-Rennen am Sonntag für eine Protestaktion nutzen wollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Eine befahrene Rennstrecke zu betreten, ist extrem gefährlich. Wenn Sie diesen rücksichtslosen Plan umsetzen, gefährden Sie Leben“, erklärte Polizeichef Tom Thompson in einem Statement, in dem er sich ausdrücklich an die Aktivisten wandte.