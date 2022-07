Aachen am Rande: Willberry Wonder Pony

CHIO in Aachen: Klimke und das "Willberry Wonder Pony" © AFP/SID/JEAN-FRANCOIS MONIER

Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke geht nie ohne ein kleines Stofftier in den Geländeparcours. „Willberry Wonder Pony“ heißt ihr kleiner Begleiter, den sie wie viele andere Reiter hinten an der Schutzweste befestigt hat. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein herkömmlicher Glücksbringer, transportiert eine tragische Geschichte.