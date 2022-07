Jung/Auffarth: Deutscher Doppelsieg in der Vielseitigkeit

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung und Sandra Auffarth haben beim CHIO in Aachen für einen deutschen Doppelsieg in der Vielseitigkeit gesorgt.

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) haben beim CHIO in Aachen für einen deutschen Doppelsieg in der Vielseitigkeit gesorgt. Jung lag mit seinem Spitzenpferd Chipmunk sechs Punkte vor Auffarth mit Viamant du Matz und dem dreimaligen Mannschafts-Olympiasieger Andrew Hoy (Australien) mit Vassily de Lassos.

In der Mannschaftswertung wurde Deutschland mit deutlichem Rückstand auf Vorjahressieger Großbritannien Zweiter. Das Streichresultat lieferte ausgerechnet Europameisterin Ingrid Klimke (Münster), deren Stute Siena just do it einen Vorbeiläufer hatte und damit weit in der Zeit zurückfiel. Beste Teamreiterin war Auffarth mit Viamant du Matz vor Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville und Jung mit seinem Nachwuchspferd Kilcandra Ocean Power.