Formel 1, Silverstone: Qualifying mit Verstappen, Hamilton, Schumacher LIVE im TV, Stream & Ticker

Auf dem prestigeträchtigen Kurs von Silverstone könnte es zu einem unerwarteten Mann auf der Pole Position führen. So schickt sich Mercedes an, die Dominanz von Ferrari und Red Bull zu durchbrechen.

Diese Frage hieß es in dieser Saison immer, wenn es um den ersten Startplatz in der Formel 1 geht. Diese Dominanz konnte nur Sergio Pérez in Saudi-Arabien durchbrechen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)