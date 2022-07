Haudegen Elezra gewinnt fünftes Bracelet

Einen richtig guten Pokerspieler zeichnet aus, dass er über einen längeren Zeitraum Erfolge feiern kann. Und sich nicht nur mit einer Variante beschäftigt. Eli Elezra, Mitglied der Poker Hall of Fame, ist ein richtig guter Pokerspieler. Der 61-jährige US-Israeli erreichte einen hohen Bekanntheitsgrad als er in den ersten Staffeln der berühmten Poker-TV-Serie „High Stakes Poker“ ein Dauergast an den Tischen war.

Vergangene Nacht konnte Elezra ein weiteres Highlight seiner Karriere verbuchen. Er gewann „Event #63: $10.000 Pot-Limit Omaha 8 or Better Championship“. Pot-Limit Omaha gilt vielen Spielern als die beliebteste Pokervariante, da es mit mehr Action verbunden ist als das verbreitete No-Limit Holdem. Der Zusatz „8 or Better“ bedeutet, dass sich die Spieler auch mit einer niedrigen Hand (maximal 8 high) die Hälfte des Potts sichern können. Also noch mehr Action.....