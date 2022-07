Ligue 1: Neymars Vertrag bei PSG wohl verlängert - doch was läuft da mit Chelsea?

Denn mit dem offiziellen Anbruch der neuen Saison am 1. Juli hat Neymar offenbar von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht, die ihn noch länger an PSG bindet. Wie die französische Sportzeitung L‘Équipe schreibt, gilt das Arbeitspapier des Nationalspielers nun bis 2027. Und damit also ein zusätzliches Jahr.