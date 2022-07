Formel 1: Nach Rassismus gegen Hamilton - neue Entgleisungen von Nelson Piquet

Nachdem der Ex-Sportler Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton in einem Interview rassistisch beleidigt hat – er gebrauchte die Formulierung „kleiner Schwarzer“ – sind nun weitere verbale Entgleisungen des Brasilianers aufgetaucht.

So rückt ein Interview des 69-Jährigen mit dem Vodcast Motorsports Talk , das bereits im vergangenen November geführt wurde, nun in den Fokus der Öffentlichkeit.

Rassismus gegen Hamilton

Darin bezeichnet Piquet den Briten nicht nur zweimal abwertend als „Neguinho“, sondern vergreift sich auch an anderer Stelle im Ton. So erklärt er im Bezug auf seinen früheren Rivalen Keke Rosberg, dieser sei „scheiße“ und „wertlos“ gewesen.

Beleidigungen gegen Mansell, Ferrari und Senna

So hat die Königsklasse dem Vernehmen nach entschieden, den Brasilianer nicht mehr in den Paddock zu lassen. Eine Sanktion, die noch nie gegen einen Ex-Weltmeister erhoben wurde. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

So sagte er einst über seinen Titelrivalen Nigel Mansell, dem in entscheidenden Momenten mehrfach Fehler unterliefen: „Dies ist der Sieg des Glücks über die Dummheit.“ Später legte er nach und bezeichnete Mansell als „ungebildeten Schwachkopf“ und dessen Frau Roseanne als „hässlich“.

Brundle über Aussagen von Piquet entsetzt

Enzo Ferrari deklarierte er zudem in einem Interview als „senil“, außerdem unterstellte er Ayrton Senna, schwul zu sein. Die homophoben Aussagen in Richtung von Lewis Hamilton scheinen also kein Zufall zu sein.