VfL Wolfsburg: Kruse-Vertrag verlängert sich wohl nach 17 Einsätzen

Max Kruse geht in seine insgesamt dritte Saison beim VfL Wolfsburg. Wie lange er bleibt, könnte von einer Klausel in seinem Vertrag abhängen.

Der VfL Wolfsburg will unter Neu-Coach Niko Kovac zurück ins internationale Geschäft. Mit dabei: Max Kruse, der im vergangenen Winter von Union Berlin zu den Wölfen wechselte. Der Vertrag des letztjährigen Olympia-Teilnehmers endet im nächsten Jahr - allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass er darüber hinaus in Wolfsburg bleibt.

Wie die Bild berichtet, besitzt der Stürmer eine spezielle Einsatz-Klausel in seinem Vertrag. Demnach soll sich sein Arbeitsverhältnis mit dem VfL nach weiteren 17 Einsätzen um ein Jahr verlängern. Dabei sollen sowohl Bundesliga- als auch Pokal-Spiele zählen.

Eine automatische Vertragsverlängerung könnte somit theoretisch bereits am 15. Spieltag erreicht werden, sollte Kruse immer zum Einsatz kommen und die Wölfe die erste DFB-Pokalrunde überstehen.

Kruse träumt von Karriere in den USA

Fraglich ist allerdings, ob Max Kruse überhaupt bis 2024 bleiben will. Der 34-Jährige liebäugelt bereits seit Längerem mit einem Wechsel in die USA.

Auch ein Karriereende in Übersee zieht Kruse in Betracht. Schließlich lebt sein Sohn Lauro Maxim in Miami bei Kruses Ex-Frau.