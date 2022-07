Transfermarkt: Erster Neuzugang für Manchester United

Demnach wollen die Red Devils eine Ablöse von 15 Millionen Euro für den Linksverteidiger bezahlen. Hinzu kommen noch zwei Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Auch eine Einigung mit dem Spieler sei bereits erzielt worden. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Debüt in der Elftal

Malacia war in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler in Rotterdam. Insgesamt absolvierte er in der abgelaufenen Spielzeit 50 Pflichtspiele für die Niederländer.