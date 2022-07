Handball: Ausschluss aus der Champions League - So versank Vardar Skopje im Chaos

Als Grund führte die EHF an, dass sich der Klub nicht an die Absprachen gehalten und Zahlungen nicht vollständig geleistet habe. „Die Entscheidung des EHF-Exekutivkomitees folgt auf einen Zeitraum von fast zwei Jahren, in denen die EHF versucht hat, das Problem der ausbleibenden Zahlungen an Vertragsspieler durch den Klub zu lösen und damit den Verein aus Skopje auf höchstem Niveau zu halten“, erklärte sie in einer Pressemitteilung.