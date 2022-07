La Liga: Xavi gibt Barca-Streichliste bekannt - vier Spieler vor dem Aus

Der Trainer des FC Barcelona trifft Entscheidungen für die kommende Saison. Ein Star-Quartett soll sich neue Klubs suchen und nicht an der Saisonvorbereitung teilnehmen.

Die finanziellen Sorgen in Barcelona halten trotz diverser Maßnahmen an. Auch die Transfereinnahmen in letzter Zeit scheinen nicht auszureichen, deswegen hat nun Trainer Xavi laut Mundo Deportivo einem Star-Quartett zu einem Abgang geraten.