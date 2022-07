NBA: Spieleragentin Jessica Holtz gelingt Historisches - zwei Maximalverträge an einem Tag

Mit der Vermittlung von gleich zwei Maximalverträgen an einem Tag trägt sich Spieleragentin Jessica Holtz Steinberg in die Geschichtsbücher der NBA ein.

Besonders hierbei: Holtz vermittelte gleich zwei Super-Max-Verträge an zwei ihrer Klienten – an einem Tag! Die All-Stars Karl-Anthony Towns und Devin Booker verlängerten demnach ihre Arbeitspapiere beide um jeweils vier Jahre für 224 Millionen US-Dollar, die Minnesota Timberwolves und die Phoenix Suns können so langfristig mit ihren Franchise-Playern planen.

Holtz will Weg für mehr Frauen in der NBA ebnen

Ihrer Rolle als Vorreiterin ist sie sich bewusst. „Natürlich kann ich verstehen, dass mir etwas Einzigartiges und vorher noch nicht in dieser Form Gesehenes gelungen ist. Grundsätzlich tue ich nur das, wofür ich bezahlt werde. Ich unterstütze meine Klienten, teilweise schon seit Beginn ihrer Karrieren. Für mich ist das normal. Ich hoffe, dass mein Werdegang den Weg für andere Frauen in der Branche ebnet“, erklärt Holtz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Nachdem sie an der Penn State University ihren Sportjournalismus-Studiengang erfolgreich abschließen konnte, stieg sie 2007 nach einem Praktikum bei der NBA in die Basketball-Branche ein und arbeitete in der Zentrale der Liga in New York.