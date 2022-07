Mega-Trade in der NBA: Gobert verlässt Utah

Gobert läuft in der Zukunft wohl für Minnesota auf © AFP/GETTY IMAGES/SID/ALEX GOODLETT

Der französische Basketballstar Rudy Gobert verlässt den NBA-Klub Utah Jazz nach fast einem Jahrzehnt. Dies gab der Center, der dreimal als bester Defensivspieler der nordamerikanischen Profiliga ausgezeichnet wurde, am Samstag in den Sozialen Netzwerken bekannt.

"Ich war nur ein Kind aus Frankreich, als ich vor neun Jahren hierher kam, aber ich fühlte mich vom ersten Tag an willkommen und unterstützt", schrieb der 30-Jährige: "Utah und seine Menschen werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Danke. Die Reise geht weiter."

Für Gobert sind gleich vier Erstrunden-Picks fällig

Gobert, in der abgelaufenen Saison bester Rebounder der Liga (14,7 pro Spiel in der regulären Saison), würde bei den Wolves in Karl-Anthony Towns auf einen weiteren ligaweit gefürchteten Big Man treffen.