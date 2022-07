Anzeige

AEW: Wegweisender Erfolg für neue Show Forbidden Door mit Japan-Stars Wegweisende Nachricht für AEW

Kazuchika Okada und Co. haben bei AEW x NJPW Forbidden Door die Fans begeistert © AEW

Martin Hoffmann

Die von AEW gemeinsam mit Japan-Liga NJPW veranstaltete Show Forbidden Door erweist sich als Kassenerfolg - einer Neuauflage steht nichts mehr im Wege.

Trotz einer Reihe von Verletzungen und anderen Ausfällen sorgte die Premiere mit vielen starken Matches für Begeisterungsstürme - spätestens nun ist klar: Die Fans der Wrestling-Ligen AEW und NJPW können sich auf eine Neuauflage freuen.

Wie der Wrestling Observer berichtet, hat der neue Pay Per View Forbidden Door - die erste gemeinsame Großveranstaltung des WWE-Rivalen All Elite Wrestling und der Partner-Promotion New Japan Pro Wrestling - eine sechsstellige Käuferzahl erzielt und die Erwartungen der Ligabosse damit erfüllt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

Droht Vince McMahon wegen des Sex-Skandals wirklich das Aus? Und was bedeutet das für AEW? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Forbidden Door erzielt ermutigende Buyrate

Die Buyrate der Show pendelt sich laut Observer zwischen 125.000 und 127.000 ein. Das sind weniger als die 155.000, die der vorherige Event Double or Nothing erzielte - was aber zu erwarten war: Forbidden Door wurde nur einen Monat danach veranstaltet, es war der kürzeste Abstand der Ligageschichte und auch ein Experiment, ob die AEW-Fans für mehr als vier Großevents im Jahr Geld ausgeben würden.

Hinzu kam die ungewisse Frage, wie groß die Zahl der Zuschauer ist, die einen Event kaufen, bei dem Japan-Stars wie „Rainmaker“ Kazuchika Okada und Hiroshi Tanahashi im Zentrum stehen - bei eingefleischten Fans vergöttert, aber der breiten Masse eher unbekannt.

Ein positives Signal war, wie schnell der Großteil der über 10.000 Tickets für die Show im United Center in Chicago vergriffen war, danach gab es jedoch auch Dämpfer wie eine nachlassende Nachfrage für die letzte Karten-Tranche und schwächelnde TV-Quoten in den Wochen des Hypes für die Show.

Eine Buyrate um die 100.000 soll das anvisierte Ziel gewesen sein, es ist klar übertroffen. Damit sollte klar sein, dass die von Ligaboss Tony Khan geäußerte Idee, Forbidden Door zu einer jährlichen Tradition auszubauen, den nötigen Fan-Zuspruch gefunden hat.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Jon Moxley hat ersten Herausforderer

Im Hauptkampf von Forbidden Door hatte sich Jon Moxley - der frühere Dean Ambrose von WWE - gegen Ikone Tanahashi eine Interimsversion des AEW World Titles gesichert, den der verletzte CM Punk aktuell nicht verteidigen kann.

Anzeige

In der Nacht zum Sonntag wurde in einer Battle Royal bei der TV-Show Rampage Moxleys erster Herausforderer gekürt: Schwergewicht Brody King gewann der Kampf und fordert Moxley nun bei der kommenden Ausgabe von Dynamite am Mittwoch heraus.