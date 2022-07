Bundesliga-Barometer: Erfüllt Götze bei Eintracht Frankfurt die Erwartungen? Fans skeptisch

Immerhin genießt der offensive Mittelfeldspieler in Deutschland weiterhin einen ausgezeichneten Ruf und soll dabei helfen, mit der Eintracht in neue Sphären vorzustoßen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Fast die Hälfte der Befragten bleibt skeptisch

In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.486 Personen teilnahmen, schätzten fast die Hälfte der Befragten (45,9 Prozent), dass Götze die so hohen Erwartungen an ihn nicht erfüllen wird.