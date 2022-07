Schalke: So viel kosten Harit & Co. - der große Leih-Report

Fan-Gegenwind für Kramer: "Spornt mich eher an"

Mit einem 14:0-Testsieg gegen Bezirksligist VfB Hüls ist der FC Schalke 04 am Mittwoch in die neue Saison 2022/23 gestartet.

Sportchef Rouven Schröder, der mit seinem Team nach dem Aufstieg unter Hochdruck am Kader für die Bundesliga bastelt, will diese Spieler unbedingt abgeben.

Zusammengerechnet kosten Amine Harit und Co. den klammen Pott-Klub aufgrund ihrer Top-Gehälter monatlich mehr als eine Million Euro.

SPORT1 gibt eine Übersicht über den Stand der Leihspieler, die - sollten sie in den nächsten Tagen keinen neuen Verein finden - am 4. Juli vorerst wieder zurück auf Schalke sein werden:

Amine Harit (nach Leihe von Marseille, Vertrag bis 2024):

Der Marokkaner zeigte bei OM gute Leistungen, kam in seinen 34 Einsätzen auf neun Torbeteiligungen (fünf Tore, vier Vorlagen).

„Amine hat das Jahr in Marseille unheimlich gutgetan", findet auch Schröder.

Die Franzosen wollen den Dribbelkünstler gerne behalten, stecken aber in finanziellen Schwierigkeiten. Sie müssen erst verkaufen, um richtig bieten zu können.

Französische Medienberichte über ein angebliches 8-Millionen-Angebot an Schalke stimmen nicht. Mit einem monatlichen Grundgehalt von rund 400.000 Euro ist Harit für die klammen Knappen viel zu teuer.

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Trainer Jorge Sampaoli den Verein verlässt . Berichten zufolge sei er unzufrieden mit der zurückhaltenden Transferpolitik des Klubs gewesen. Ob dieser Personalwechsel Auswirkungen auf die Harit-Zukunft haben wird?

Ozan Kabak (nach Leihe von Norwich, Vertrag bis 2024):

Die Leihe des 22 Jahre alten Innenverteidigers nach England floppte. Nur elf Ligaspiele machte der Türke für Absteiger Norwich City, verletzte sich leider im Saisonfinale am Oberschenkel.

Auf Schalke, wo grundsätzlich ein neuer Abwehrchef gesucht wird, sprengt er mit einem Grundgehalt von 3,5 Millionen Euro pro Jahr (rund 300.000 Euro monatlich) das Gehaltsbudget. Er muss (und will) weg.

Can Bozdogan (nach Leihe von Besiktas, Vertrag bis 2024):

28 Einsätze (16 Mal Startelf) hat der Deutsch-Türke in der abgelaufenen Saison für Besiktas Istanbul gemacht - ordentlich! Trotz eines überschaubaren Grundgehalts von monatlich „nur“ 45.000 Euro (540.000 Euro jährlich) will S04 den gebürtigen Kölner nicht behalten.

Rabbi Matondo (nach Leihe von Cercle, Vertrag bis 2023):

In Belgien trumpfte der Flügelflitzer auf. Mit zehn Treffern und zwei Assists in 27 Pflichtspielen war der 21-Jährige Top-Scorer bei Cercle Brügge.

Brügge war nach SPORT1 -Informationen bereit, die Klausel in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu ziehen. Spieler und Verein konnten sich aber nicht einigen. Interessenten gibt es genügend, sie alle können den Forderungen Matondos aber kaum nachkommen.

Hamza Mendyl (nach Leihe von Gaziantep, Vertrag bis 2023):

Der Marokkaner gilt als Transfer-Missverständnis. Etwas mehr als sechs Millionen Euro überwiesen die Gelsenkirchener vor vier Jahren an den OSC Lille. Der Linksverteidiger, dessen Marktwert auf 800.000 Euro geschrumpft ist, konnte sich nie wirklich durchsetzen.

Zuletzt war der 24-Jährige an Gaziantepspor verliehen, machte in der Türkei 23 Spiele (ein Tor, zwei Assists). Er verdient zwei Millionen Euro jährlich (rund 160.000 Euro monatlich) - kein Verein wird ihm so viel zahlen.