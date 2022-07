Gladbach gewinnt ersten Test unter Farke

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinem neuen Trainer Daniel Farke im ersten Testspiel einen Sieg beschert. Die Gladbacher setzten sich an der Hafenstraße beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit 4:2 (3:1) durch. Marcus Thuram mit einem Doppelpack und Alassane Plea per Elfmeter trafen für Gladbach. Hinzu kam ein Eigentor von Essens Meiko Sponsel.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Gladbacher am 31. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten SV Oberachern. Eine Woche später am 6. August empfangen die Fohlen die TSG Hoffenheim zum Auftakt in der Liga.