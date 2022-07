Bundesliga: Kanter-Siege! Köln, Augsburg und Gladbach siegen deutlich

Beim Landesligisten TuS Mondorf gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Freitag mit 12:1 (3:1), dabei trugen sich auch die Neuzugänge Denis Huseinbasic, Linton Maina und Eric Martel gleich in die Torschützenliste ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Kölner, die im August in den Play-offs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an. In der Liga geht es dann am 7. August gegen Aufsteiger Schalke 04 los.