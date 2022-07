Drei Neuzugänge treffen: Köln mit deutlichem Test-Sieg

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat in seinem ersten Test für die neue Saison einen lockeren Sieg eingefahren. Beim Landesligisten TuS Mondorf gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Freitag mit 12:1 (3:1), dabei trugen sich auch die Neuzugänge Denis Huseinbasic, Linton Maina und Eric Martel gleich in die Torschützenliste ein.

Die Kölner, die im August in den Play-offs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an. In der Liga geht es dann am 7. August gegen Aufsteiger Schalke 04 los.